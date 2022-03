Richarlison sobre el partido ante Chile: “Va a ser un bello partido”

Richarlison, delantero de la Selección Brasileña, habló sobre el próximo encuentro ante Chile por Eliminatorias a Qatar 2022

Richarlison, delantero de la Selección Brasileña, habló sobre el próximo encuentro ante Chile por Eliminatorias a Qatar 2022. El atacante del Everton de Inglaterra señaló que este partido será muy interesante para ambas escuadras.

“Va a ser un bello partido. Sabemos de la calidad del equipo de Chile. Pelea mucho. Lo vimos en la Copa América, pero con la ayuda de la afición en un Maracaná que con seguridad estará lleno tenemos todas las condiciones para hacer un gran partido”, confesó el jugador del Everton.

Sobre el Mundial 2022, Richarlison dijo: “Estoy concentrado en esa meta. Las veces que vine a aquí di mi vida. Fui titular en la mayoría de los partidos para los que fui convocado. Tengo que mantener mi ritmo y evolucionar a cada entrenamiento y a cada partido porque el Mundial está muy próximo y tengo que estar preparado si soy convocado”.

Sobre si se ve en el once ante Chile, el atacante de 24 años, dijo: “Hay que esperar para ver qué decide Tite. Si juego en el centro o en las puntas no importa. Lo que importa es estar entre los once, seguir anotando goles y estar en el Mundial”.