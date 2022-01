Rincón sobre Rueda: “Están matando al técnico de manera inexplicable”

Freddy Rincón, ex futbolista de la Selección Colombiana, habló sobre las críticas que ha recibido Reinaldo Rueda en Eliminatorias

Freddy Rincón, ex futbolista de la Selección Colombiana, habló sobre las críticas que ha recibido Reinaldo Rueda en Eliminatorias. El ex mundialista “cafetero” mencionó que muy mal por sus compatriotas por no dar la cara tras perder ante Perú en Barranquilla.

“Lo que me sorprende de todo esto es que no sale un jugador a asumir esa culpa. Están matando al técnico de una manera inexplicable, porque hoy se vio que estamos llegando a una situación insostenible, pero no he visto a un jugador que diga: voy a ir”, manifestó en su programa de Win Sports.

Sobre el rendimiento de los jugadores en la Selección Colombiana, pero Rincón está muy molesto ya que critican muy fuerte a Reinaldo Rueda y resaltó que así no era la hinchada cuando ellos estaban igualmente en los malos momentos: “Hay que asumir culpas. A este señor le están dando tan duro que parece que los jugadores estuvieran escondiéndose detrás de él y Reinaldo recibiendo todas las cosas. Será porque nosotros somos de la época en que éramos así, salíamos al frente. Yo ahora no he visto un jugador que salga y diga ‘La culpa es de nosotros’. Eso me preocupa. Esconderse detrás de Reinaldo es muy fácil”