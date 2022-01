River Plate hace oficial la llegada de Juanfer Quintero

Juanfer Quintero es oficialmente jugador de River Plate. El futbolista colombiano dejó una huella enorme tras su paso en el club argentino entre el 2017 y 2020.

A través de las redes oficiales de River Plate, se compartió un video en el cual se ve Juan Fernando Quintero con la camiseta millonaria bajando de un avión, acompañado por la leyenda “Nada mejor que casa”.

Con el paso de los años, Quintero se convirtió en ídolo millonario y pasó a la historia grande del club cuando le anotó a Boca el segundo gol de la final de infarto de la Copa Libertadores 2018 en Madrid.

Las palabras de un jugador muy querido

“El cariño no se compra con nada. De mi parte quiero agradecerles a los hinchas, voy a tratar de esforzarme mucho y ayudar al equipo para darle alegrías. Yo ya he jugado dos años y medio en River, ya sé qué quiere Gallardo. Vengo a ayudar al equipo desde lo futbolístico. El tiempo dirá, ahora no se debe hablar mucho, simplemente trabajar. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien, el equipo está muy bien y seguramente va a pelear”, expresó el colombiano.

Este jueves, Quintero llegó a tierras argentinas e hizo notar su alegría a la prensa local. “Estoy contento, agradecido. Estoy demasiado feliz. Esperemos hacer una buena temporada. No veo la hora de estar con mis nuevos compañeros”.