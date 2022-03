Rivera: “El futbolista peruano no está acostumbrado a jugar con el reglamento”

El exárbitro peruano se refirió a la polémica jugada del Perú- Uruguay.

El ex árbitro nacional Víctor Hugo Rivera se refirió a la jugada que está en boca de todos: el supuesto empate de Perú en el Centenario ante Uruguay, que el juez Anderson Daronco no revisó en el VAR.

“El arbitraje estuvo correcto hasta esa situación. Por esta incidencia obviamente que fue un arbitraje desastroso porque influye en el resultado final”.

Comentó en Radio Ovación.

Rivera indicó que la FIFA no se usa la tecnología del chip en los balones para detectar automáticamente goles. “Esa tecnología (chip en la pelota) no la utiliza la FIFA“,

Luego, indicó que el juez Daronco cumplió correctamente el procedimiento en la acción. “Se presenta la jugada, entra o no, y el arquero sigue jugando y el juego continúa. No se paraliza en ningún momento. Entonces, los procedimientos ante este tipo de jugadas dicen que el árbitro no puede parar el juego. Se paraliza por alguna falta o algo que haya sucedido. El procedimiento es el correcto. Pero en el fútbol hay sentido común. Yo si fuera él, en el momento que se paralizó el juego, me hubiera acercado a la toma. Al final el responsable del partido es el árbitro. De repente pudo haber tenido mejor visión después de haber visto las cámaras”, comentó.

Además, señaló que los jugadores peruano tuvieron que paralizar el partido tras la polémica. “Si el jugador conociera el reglamento, inmediatamente cometía una falta para que se paralice. E inmediatamente todo el equipo debió rodear al árbitro para presionarlo para que vea la jugada. Lamentablemente, el futbolista peruano no está acostumbrado a jugar con el reglamento para sacar lo mejor del reglamento”.

Además, indicó que la FPF tiene que pedir los videos de la jugada. “Como FPF, hace rato tendría el documento listo y mandado a la CONMEBOL, exigiendo que me entreguen las tomas laterales de la jugada. El resultado no va a cambiar pero hay un tema de que se respeta a la selección peruana en este tipo de jugadas. Ya es necesario tener dirigentes que no estén bajando la cabeza ante CONMEBOL o FIFA”, culminó.