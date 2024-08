Riveros: “Me hago cargo, esto no me va hacer caer jamás.”

El defensa de Universitario, Williams Riveros, reconoció su error defensivo en el partido ante Garcilaso

El defensor paraguayo, Williams Riveros, realizó un mea culpa con respecto a su error defensivo en el primer gol del encuentro por parte del Deportivo Garcilaso: “Me hago cargo, soy hombre, no voy a echar la culpa a otros. Siento que me tocan en la jugada del gol por eso me tiro, sino hubiese rechazado la pelota…”

El defensa de 31 años asimiló su error y dejó en claro que seguirá trabajando para obtener el campeonato nacional a fin de año en el centenario de Universitario: “no voy a estar llorando por esas cosas, a seguir mejorando y trabajando pensando en Cusco FC.”, añadió Riveros, quien tiene contrato con Universitario por todo el 2024.

Sin embargo, el defensa paraguayo resaltó el rendimiento de su equipo para poder voltear el marcador durante el segundo tiempo: “Genera más tranquilidad porque demuestra la valentía del grupo para sacar adelante un partido que estaba dificilísimo de abrirlo, y estamos tranquilos y felices porque nos vamos con los tres puntos, seguimos en la lucha.”

Williams Riveros afirmó sentirse cómodo en la posición que lo ubica el técnico argentino Fabián Bustos dentro del campo, también dijo haber estado tranquilo luego de su error, ya que confió en que sus compañeros pudieran sacar adelante el marcador.

Universitario tendrá un difícil reto al visitar este martes 20 a Cusco FC por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Por el momento, el equipo de Fabián Bustos sigue en el primer lugar del torneo, con 14 puntos. Por otro lado, el cuadro cuzqueño se encuentra tercero, con 13 puntos, dejando en claro que el enfrentamiento entre ambos equipos será fundamental para seguir en carrera por ganar el Torneo Clausura.