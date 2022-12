Roberto Arrelucea: “Reynoso se tiene que dedicar al 100 por ciento a buscar la clasificación”

Roberto Arrelucea, director técnico peruano, se refirió al trabajo de Juan Reynoso como entrenador de la Selección Peruana, además, habló sobre Lionel Scaloni

“Vimos un Mundial bastante interesante. No solamente Brasil, a Alemania lo mandaron rápido a su casa, Inglaterra, España. Brasil regaló un primer tiempo donde no encontraba la capacidad colectiva a la que nos tiene acostumbrados. Son partidos que tiene que jugar al 100 por ciento desde el primer momento y creo que ahí no estuvieron puntuales”, dijo Arrelucea para Radio Ovación.

Con respecto a Lionel Scaloni sostuvo: “Son de esos entrenadores que no salen así nomás, ha demostrado su capacidad para salir adelante pero no pensemos que todos van a ser Scaloni. En algún momento todos querían imitar a Guardiola, pero es aplaudible desde todo punto de vista. Su mejor arma fue que el colectivo sea fuerte, no depender de Messi. Respaldó el trabajo colectivo para que Messi pueda estar más suelto”.