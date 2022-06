Roberto Carlos: “Si se preparan bien, Brasil volverá a ganar el Mundial”

Roberto Carlos, ex futbolista brasileño, habló sobre la futura participación de la Selección Brasileña en la Copa del Mundo Qatar 2022

Asegura que Brasil es una selección muy top y tiene muchas oportunidades de campeonar en Qatar 2022: “Lo más importante es que Brasil tiene un gran equipo. Es el momento de ganar, porque la última foto que tenemos es la nuestra”

Sabe que ganar este trofeo internacional es muy difícil: “Soy muy optimista. No es fácil ganar un Mundial. En los últimos tiempos, la Selección brasileña está como siempre. Desde nuestra época, hizo grandes partidos, pero nunca ha sido tan buena”

Agregó: “La Copa América es importante, pero para los brasileños este Mundial va a ser muy importante y tiene un sabor especial, el momento de la Selección es muy bueno. Al menos la prensa europea pone a Brasil como uno de los favoritos. Esto ya es un factor importante. Si se preparan bien, Brasil volverá a ganar”.

Sobre la triste salida de Marcelo del Real Madrid y aseguró que es el mejor lateral izquierdo de la historia: “Él lo sabe, lo hablé muchas veces con él. Es una pena que se haya ido del Madrid. Tiene cuatro o cinco años más”.

Finalizó hablando sobre los títulos que ha campeonado Marcelo en la Casa Blanca: “En el Madrid estamos muy agradecidos a él por los títulos. Son 25 títulos, me pasó con una facilidad…”, añadió, entre risas. Y cerró: “Yo le vi crecer en el Madrid, llegó con 17 años y no fui a la despedida de él porque sabía que iba a llorar (…) No hay disputa entre Marcelo y yo, es como si fuera mi hijo”.