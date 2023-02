Roberto Holsen: “Desde el punto de vista competitivo, Universitario viene con 2 partidos en la Liga 1”

Roberto Holsen, exjugador de Alianza Lima, consideró que los blanquiazules ganarán el clásico del domingo ante Universitario pues tienen mejores variantes.

“Desde el punto de vista competitivo, Universitario viene con 2 partidos en la Liga 1. Alianza solo jugó un partido, de ahí tuvo la presentación con Junior y jugó con Atlético Nacional. En los clásicos ha sucedido que uno ha estado arriba y otro con algunas dificultades y no ha habido un favorito”, dijo.

Agregó: “A nivel competitivo los resultados mandan, puedes jugar bonito pero si no ganas no sirve de nada. Alianza va a jugar de acuerdo a su filosofía y también buscando el resultado”.

“Me gusta más la delantera de Alianza, Barcos más allá de la edad sigue dando su cuota de gol. Lo de Herrera en Universitario, hasta el momento no he podido observar su juego en la actualidad. Lo de Valera todos lo conocemos, en el partido anterior no tuvo eficacia pero en cualquier momento da su cuota de gol”, aseguró.

Con respecto a su pronóstico manifestó: “Lo gana Alianza, creo que a nivel individual tiene mejores variantes, la gente de Alianza sabe lo que es ganar en el Monumental. Universitario viene del golpe de perder con Unión Comercio y Alianza ganó de local con toda su gente”.