Roberto Mosquera: “Buscaremos la Copa Libertadores 2022”

Roberto Mosquera habló de las proyecciones del conjunto rimense para la próxima temporada

Piensa en grande. Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, se refirió a sus expectativas para el torneo local y la Copa Libertadores 2022 con el conjunto celeste. El estratega nacional aseguró que buscarán pelear el máximo certamen continental la siguiente temporada.

Mosquera habló del proyecto de Sporting Cristal: “Sporting Cristal es el equipo que amo. A mí me encantó el proyecto, por eso puse mi cara y mi nombre, un club que quiere en cinco años, llegar a una final de Copa Libertadores tiene que tener una gradualidad, y dentro de eso tiene que clasificar a la Copa”.

El ex entrenador del Juan Aurich dijo que el conjunto rimense buscará la Copa en el 2022: “Vamos a hacer lo que nos corresponde, vamos a ir a la Copa Libertadores con la misma ilusión, con el mismo brillo del año pasado, esperando tener mejores resultados y vamos a buscar la Copa en el 2022”.

Además, el ex director técnico de Jorge Wilstermaan de Bolivia manifestó que el conjunto cervecero no sabe de renuncias: “”Cristal no sabe de renuncia, en Cristal fracasar es no intentar, y eso no va con nosotros”.

LAS INCORPORACIONES QUE LLEGAN AL RÍMAC:

Sporting Cristal anunció de manera oficial los fichajes del uruguayo Leandro Sosa para las siguientes dos temporadas y al delantero colombiano John Jairo Mosquera por todo el 2022. El conjunto de Roberto Mosquera se prepara para afrontar la doble competencia de la próxima temporada.