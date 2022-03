Roberto Mosquera: “Christofer Gonzáles tiene un talento inagotable”

Roberto Mosquera, director técnico del Sporting Cristal, habló sobre el rendimiento de Christofer Gonzáles en está temporada 2022

Roberto Mosquera, director técnico del Sporting Cristal, habló sobre el rendimiento de Christofer Gonzáles en está temporada 2022. El estratega nacional señaló el tema defensivo es algo que si bien preocupa, están trabajando para mejorar.

“A Christofer (Gonzales), le faltaba ese punto de poder convencerse de el talento que le ha dado Dios. Es una persona de primer nivel, es un crack. Cuando un entrenador busca dentro de un jugador y encuentra cosas buenas logrando sacarlas, eso es bueno. Él tiene un talento inagotable, ahora tiene una mente muy fuerte ya que no es fácil perder un penal y luego hacer dos goles en un partido. Se ha reinventado y me da mucho gusto por él. Acá estamos contentos con él y satisfechos con lo que está haciendo, creo que no habrá problemas en el tema contractual”, afirmó Mosquera en conferencia de prensa.

Sobre la defensa celeste en este 2022: “En el 2019, fuimos una de las defensas menos vencidas. En el 2020 fuimos campeones, en el 2021 también tuvimos una de las mejores defensas y fuimos subcampeones. Somos un equipo que siempre sale a atacar, nos esperas y nos contragolpean, por ahí podemos quedar mal parados, pero es por la urgencia que tenemos de ganar. Nadie sale a jugarnos, si se meten atrás es un problema para nosotros pero lo hemos logrado resolver, por eso hemos campeonado y hemos sido subcampeones. La defensa no es tan mala como dicen, tenemos deficiencias pero debemos mejorar”.