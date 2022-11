Roberto Mosquera: “El equipo no tuvo la energía necesaria. Pero no nos descarten que el domingo esperamos estar todos sanos, completos”

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, volvió a hablar en su llegada a Lima sobre la derrota ante Melgar en la primera semifinal del campeonato y comparó lo que hizo su rival frente al rendimiento que ellos tuvieron.

“Yo nunca pensé que Melgar estaba mal. He visto todos los partidos y lo que tenía era una crisis de resultado, no de rendimiento. Ellos han jugado como siempre, somos nosotros los que no hemos estado en una tarde acertada y hay varios motivos”, declaró Mosquera para un medio deportivo.

El entrenador celeste continuó y explicó las razones de la presentación. “Uno de ellos es médico que no lo damos a luz para barajar este momento, porque en tres años no hemos tenido un rendimiento tan bajo. ‘Calca’ fue afectado por un virus cinco días, una descomposición en el estómago y yo estuve así también una mañana”

Finalmente, aseguró que estarán aptos para el partido de vuelta. “No hubo la energía. Pretell, que se supone que tenía que jugar, también ha estado cuatro días mal. El equipo no tuvo la energía necesaria. Pero no nos descarten que el domingo esperamos estar todos sanos, completos”.

