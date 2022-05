Roberto Mosquera: “En el 3-0 yo no estaba feliz”

Roberto Mosquera, director técnico de Sporting Cristal, en conferencia de prensa analizó la victoria por 3-2 ante Ayacucho FC por Liga 1 Betsson

Roberto Mosquera, director técnico de Sporting Cristal, en conferencia de prensa analizó la victoria por 3-2 ante Ayacucho FC por la fecha 14 de la Liga 1 Betsson. El estratega nacional señaló que el plantel tuvo bastantes fallos en lo defensivo.

“En el 3-0 yo no estaba feliz. Le hicimos tres goles porque somos un equipo con superioridad individual importante, pero colectivamente el 3-0 no me satisfizo. Ellos tienen torneo internacional y pusieron algunos jugadores titulares en el segundo tiempo, y nosotros no tenemos que pasar por ingenuos de buscar el cuarto gol, ya que la responsabilidad era de ellos”, comentó el estratega nacional en conferencia de prensa.

Sobre los dos goles anotados de Ayacucho FC en el segundo tiempo: “Era tener la pelota y esperar para liquidar el partido. Equivocamos el sentido del partido, nos volvimos imprecisos, nos anotaron y luego tomamos la solidez defensiva que era necesaria”.

Finalizó su conferencia de prensa señalando que si es culpable sobre el rendimiento de Sporting Cristal en la Copa Libertadores: “Nos han birlado cinco punto en la Copa Libertadores. Es la primera vez que yo hablo de un arbitraje, y si tengo que cargar con la culpa, yo soy el responsable, pero tengo que decirlo porque no creo que haya un complot contra Cristal, pero no se pueden equivocar tanto. Y nos equivocamos porque no hay VAR”.