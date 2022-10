Roberto Palacios sobre dirigir Sub20: “Si necesitan que uno apoye estoy encantando”

Roberto Palacios se refirió a la posibilidad de dirigir una selección de menores como la Sub20, además, habló del buen momento por el que pasa Sporting Cristal

El exfutbolista Roberto Palacios señaló que le gustaría dirigir a la selección peruana sub 20 o a alguna otra categoría. “A Flavio (Maestri) le han la posibilidad de dirigir una sub y así como él hay muchos exfutbolistas que también están esperando su oportunidad. Ojalá el nombre de uno esté ahí latente, si necesitan que uno apoye estoy encantando de estar al mando de una sub. Hemos podido ver que han habido técnicos que no han tenido la suerte de jugar en una selección y han tenido el privilegio de estar al mando y al final no han conseguido nada”, mencionó para Radio Ovación.

Asimismo, se refirió al buen momento de Cristal en el torneo de este año. “Imagino que lo que pasa por la mente de los muchachos es que no se pueden sentir ya campeones. En algunos partidos en las últimas fechas se les ha complicado, con Boys, con Carlos Stein, en Ayacucho que se ganó al final. Acá no te puedes confiar y eso creo que los chicos con lo que han vivido son conscientes que lo único que debe estar en su mente es dar el último paso en estas fechas. Tienen que salir a buscar los 3 puntos con inteligencia y tranquilidad”, expresó.