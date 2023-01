Roberto Palacios: “Son dos resultados negativos, da mucho tristeza pero es la realidad que tenemos nosotros”

Roberto Palacios, ex jugador de la selección peruana, habló con un medio deportivo sobre los resultados de la sub 20 en el Sudamericano de la categoría y manifestó que no se puede exigir si el trabajo de menores es bajo.

“Son dos resultados negativos, da mucho tristeza pero es la realidad que tenemos nosotros. El trabajo de menores es muy bajo, no podemos exigir algo cuando el trabajo es muy pobre y ahí están los resultados que se dan. Por más que muchos chicos de la sub 20 ya están en Primera, no llegan a tener la capacidad para enfrentar estos encuentros internacionales que son muy competitivos”, dijo.

Sobre el futuro de su hijo, Brandon Palacios, comentó: “Mi hijo gracias a Dios ya está en Binacional, está haciendo la pretemporada y con toda la ilusión de hacer una buena Sudamericana. Hubo varios equipos interesados pero decidí por Binacional porque vi el plantel que están armando y el entusiasmo que tenía el presidente”.

Finalmente se refirió a los futuros de Paolo Guerrero y Christian Cueva. “Lo de Paolo excelente, llegar a Argentina es un torneo de alta competencia, es muy exigente y la mayoría de los chicos quieren llegar a ser grandes futbolistas y la competencia es alta. Deseo de corazón que Paolo esté bien de su rodilla y esté al nivel porque allá es un torneo bastante exigente, deseo que le vaya bien a Paolo”.

“Lástima lo que está pasando con Christian ahorita, ojalá las cosas se puedan resolver para él”, culminó.