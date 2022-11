Roberto ‘Titin’ Drago: “Cuando un equipo tiene que remontar dos goles, tiene que arriesgar. Cristal mañana va a recuperar el equilibrio”

Roberto ‘Titin’ Drago conversó con un medio deportivo lo que fue la primera semifinal entre Sporting Cristal y Melgar y señaló cómo los rojinegros se recuperaron de su mal momento y los celestes tuvieron el efecto contrario.

“El análisis que puedo dar es que el partido anterior teníamos las dudas que Melgar había jugado mal con Sullana, como que había perdido la memoria, ahora la recuperó bien. El que el otro día estuvo irreconocible fue Cristal”, comentó Drago.

Además, el exjugador nacional, adelantó lo que espera ver mañana en el Estadio Nacional: “Cristal va a tener que salir a presión alta. No sé si Melgar vaya a hacer igual que Cristal, sino ya sería un partido con muchos espacios, intenso. Cuando un equipo tiene que remontar dos goles, tiene que arriesgar. Cristal mañana va a recuperar el equilibrio”.

Asimismo, el exentrenador no cree que la salida de un jugador haya sido el factor clave para el declive de los rimenses. “Távara estaba en un momento muy bueno. Pero no había jugado el último partido donde Cristal había conseguido triunfo. Creo que no se ubicaron en sí los jugadores, no se entendieron”.

Por otro lado, cree que Alianza Lima llegará con ventaja a la final por el desgaste de su rival. “Va a ser una final difícil y disputada, es una verdad innegable. Y también es una verdad innegable que Alianza llega cómodo. Imaginemos que pase cualquiera, han jugado en altura, Cristal regresa con ansiedad de haber conseguido un triunfo, y si es Melgar sube y baja de altura”.

Finalmente, lamentó el descenso de Paolo Guerrero con Avaí. “Son emociones encontradas por todo lo que ha significado Guerrero. Le ha llegado rápido un techo. A lo mejor su decisión no fue afortunada. Me imagino que la idea del trampolín era destacar, hacer cuatro o cinco goles y venirse a Lima”.

Redactor: Diego Pecho