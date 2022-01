Rodrigo Cuba: “Llegaremos bien al inicio del torneo”

Rodrigo Cuba, lateral derecho, del Sport Boys, habló como vienen preparándose para afrontar la Liga 1 Betsson y Copa Sudamericana

“Hemos tenido un par de amistosos. Creo que aún nos falta un par de partidos para agarrar el ritmo que queremos, pero estamos a tiempo. Venimos trabajando de la mejor forma y llegaremos bien al inicio del torneo”, comentó el ‘Gato’ en entrevista para GOLPERU.

Sobre su nuevo entrenador: “El profesor Ytalo Manzo me pide más de lo del año pasado, mucha amplitud por derecha, ya que me está usando de carrilero por allí en una línea de cinco. Me siento bastante cómodo. Voy a sumar desde donde me toque estar y aportar lo que sea necesario”.

El jugador polifuncional se refirió sobre el respaldo de la gente porteña hacia él: “El apoyo de los hinchas será fundamental y quiero agradecerles por esa muestras de cariño que recibí en las últimas semanas. Solo les prometo cien por ciento de entrega y poner al Boys en donde se merece”.

Sport Boys este año afrontará la Liga 1 Betsson y la fase previa de la Copa Sudamericana. Ya sabemos el rival de la “Misilera”, se va enfrentar a Ayacucho FC, va ser partido de ida y vuelta, quien gane pasa a la fase de grupos de este certamen.