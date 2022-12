Rodrigo de Paul: “Creo que Australia es un equipo rápido que hace hincapié en los jugadores por afuera”

Rodrigo de Paul, mediocampista argentino, analizó el encuentro ante Australia y hasta se animó a comentar cuán importante fue la derrota ante Arabia Saudita en el debut del Mundial Qatar 2022. El partido entre Argentina y Australia esta pactado para este sábado 03 de diciembre a las 02:00 de la tarde (hora peruana).

“Vimos bastante a Australia. Desde ayer estamos viendo videos. Al tener poco tiempo o entre un partido y otro tenemos que trabajar en ese aspecto. Va a ser similar a Polonia. Nos van a dar la pelota, pero tienen jugadores por afuera muy rápidos. Va a ser un trabajo importante de los de mitad de cancha para atrás”, sostuvo en conferencia de prensa.

“Creo que Australia es un equipo rápido que hace hincapié en los jugadores por afuera. Gente alta, céntrales altos. Creo que no tenemos que hacer faltas cerca del área. La carta que tienen ellos es salir de contra con sus extremos rápidos”.

“Es un caso atípico. Solo jueves y viernes para descansar. No sé por qué se dio así, pero nosotros estamos bien. Estamos acostumbrados a jugar seguido. Haciendo mucho hincapié en la recuperación porque mañana no hay excusas”.

“Fue sumamente positivo y corregir errores. Nos encontramos en una situación a la que no estábamos acostumbrados. Hace mucho tiempo no perdíamos y ahí se ve el carácter. Era un momento para que nos levantemos entre nosotros y que quede como una situación particular y no generar dudas. Hubo equipos importantes que quedaron afuera. Nosotros empezamos así y terminamos primeros de grupo. Hay que quedarse con cómo reacciono el grupo ante una dificultad”.