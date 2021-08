Rodrigo Vilca es prestado a club de la tercera de Ingleterra

Rodrigo Vilca fue prestado por Newcastle United al Doncaster Rovers, club que juega la tercera división de Inglaterra.

Nuevos aires para Rodrigo Vilca. El jugador de 22 años fue prestado por el Newcastle United hasta enero del próximo año. Su nuevo club será el Doncaster Rovers FC de la League One de Inglaterra.

El peruano habló tras la llegada a su nuevo club, declarando que se siente motivado por este nuevo reto: “Estoy muy emocionado de venir a Doncaster y tener la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer en Inglaterra”, dijo el ex Deportivo Municipal.

El mediocampista detalló que se siente apto para demostrar lo que puede hacer en el Doncaster Rovers: “Siento que desde que me uní al Newcastle ya he mejorado mucho, así que este es el siguiente paso para mí. He escuchado muchas cosas positivas sobre el club y los jugadores aquí y estoy deseando conocer a mis compañeros de equipo”.

El nuevo equipo de ‘Rodri’ nunca ha podido jugar en la máxima categoría del fútbol inglés, pese a que tiene 142 años de vida institucional. Su máximo hito fue haber jugado la Segunda División de Inglaterra hace un par de años. Actualmente, Doncaster Rovers FC marcha en la vigésima cuarta casilla de la League One (coleros de la competición) con una sola unidad de 15 posibles.

El arranque de ‘The Rovers’ no ha sido el mejor, no han podido ganar en lo que va de la temporada y, para colmo de males, son uno de los clubes que menos goles han anotado en lo que va del torneo, dejando ver la falta de eficacia en la zona ofensiva del equipo. El próximo partido de la nueva escuadra de Rodrigo será ante Rotherham United por la fase de grupos de la Football League Trophy.