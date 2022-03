Rodrigo Vilca: “Quiero tener continuidad, vengo a lograr grandes cosas”

El jugador llegó este jueves a Lima y posó con la camiseta de Universitario de Deportes.

Rodrigo Vilca arribó a Lima, puso la firma y se convirtió en nuevo jugador de Universitario. El joven mediocampista dejó Newcastle United, sin espacio en el equipo de la Premier League, y llegó en condición de cedido tras el cierre del mercado de pases.

El mediocampista, próximo a cumplir 23 años, dio unas breves declaraciones en el aeropuerto Jorge Chávez:

“Quiero tener continuidad, vengo a lograr grandes cosas. Estoy muy contento de estar aquí. Yo vengo a adaptarme a la posición que el profe me pida”.

Expresó el jugador cuando llegó a la capital.

Cabe recalcar que Vilca, no tuvo oportunidades en la plantilla Sub-23 de Newcastle y tras un breve paso por Doncaster Rovers, de la League One. El jugador peruano tuvo opciones de seguir en Europa ante el interés del Slavia Sofia, pero al final las negociaciones no fueron exitosas y por eso decidió volver a Perú.

Rodrigo Vilca juega de mediapunta, posición que podría compartir con el uruguayo Hernán Novick y con Piero Quispe, uno de los elementos más destacados de la ‘U’ en lo que va del curso del torneo local.

“Que los hinchas se queden tranquilos, que voy a dar lo mejor de mí. Espero ya ponerme la camiseta. Nos vemos el sábado, estoy muy feliz de estar aquí”