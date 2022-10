Rodríguez: “Mi buen rendimiento se debe a la confianza que me da Guillermo Salas”

Arley Rodríguez, futbolista de Alianza Lima, habló de la confianza brindada por el entrenador blanquiazul: Guillermo Salas

Arley Rodríguez, futbolista de Alianza Lima, habló de la confianza brindada por el entrenador blanquiazul: Guillermo Salas. El cuadro blanquiazul no puede dejar puntos en el camino. Está a solo 2 puntos de Sporting Cristal en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Confesó la razón por la cual ha elevado su nivel en los últimos partidos para GOLPERU: “Mi buen rendimiento se debe a la confianza que me da Guillermo Salas. Desde un principio me hizo saber que me tenía que preparar para el puesto. ‘Chicho’ parte de mi profesor es mi amigo, pero si no estoy de la mejor manera seguramente el que está esperando la oportunidad me va a ganar el puesto. Lo he aprovechado y lo estoy disfrutando”.

De igual forma, comentó cómo ve el fixture: “Es un calendario difícil el que nos toca. Sobre todo por las dos salidas que tenemos a la altura, donde no hemos sumado en este torneo. Sabemos que no tenemos margen de error. Nuestros rivales directos también tienen partidos complicados. Ahora ningún rival te quiere regalar nada”.

PARTIDO COMPLICADO PARA ALIANZA:

Alianza Lima y Cienciano jugarán el próximo domingo 16 de octubre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los dirigidos por Memo Salas se ubican en la segunda posición del Torneo Clausura. A dos unidades del líder: Sporting Cristal.

Cabe mencionar que se vienen duelos claves para Alianza. Luego de enfrentar a Cienciano recibirá a Deportivo Binacional en Matute. Para posteriormente jugar contra Ayacucho FC en el Ciudad de Cumaná. Cerrará su participación en el Clausura contra ADT en el fortín íntimo.