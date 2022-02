Roger Federer: “Estoy muy motivado para hacer mi trabajo”

Roger Federer, tenista suizo, habló como va su recuperación tras sufrir lesión en rodilla

Roger Federer, tenista suizo, habló como va su recuperación tras sufrir lesión en rodilla. El suizo de 40 años no compitió en el primer Grand Slam del 2022 debido a su lesión. Como sabemos Rafael Nadal se convirtió en el campeón de este certamen.

“Sabré mucho más en abril de cómo está mi cuerpo. Hasta ahora no se me permite correr y hacer cargas pesadas de saltos y paradas y arranques. Espero que todo eso comience en un par de semanas. Y luego veremos cómo reacciona el cuerpo a eso, que es lo que necesitaré para volver a la cancha de tenis. Así que creo que es mejor responder esta pregunta tal vez para abril o mayo”, dijo el suizo.

Finalizó que está muy motivado en volver a jugar, como los viejos tiempos: “Estoy muy motivado para hacer mi trabajo, lo que se me permite hacer. Estoy trabajando tan duro como se me permite. Así que todavía son buenos tiempos, aunque todo es un poco lento, porque me encantaría hacer mucho más, pero los médicos y todos en general me están frenando un poco”.