Rolando Bellido: “Si tenemos que apelar al TAS iremos a buscar la solución justa”

Rolando Bellido, presidente de Ayacucho FC, se refirió a la situación del equipo, que aún está a la espera de un pronunciamiento oficial de la Federación Peruana de Fútbol por el caso de Sport Boys.

“Lamentablemente ya han pasado más de 30 días desde que acabó el campeonato de forma oficial, nosotros hemos continuado con todos los parámetros, fuimos a la revalidación pero al margen de eso siempre ha habido algunos inconvenientes a nivel de las autoridades de la FPF y no han podido resolver los problemas de las penalidades, de Licencias. Esto genera un malestar y un perjuicio a nuestra institución porque somos los más interesados en el orden de la posición que nos ubicamos”, dijo Bellido para Radio Ovación.

Agregó: “Yo pido y solicito a nuestras autoridades deportivas que cuanto antes solucionen esto porque se genera ya un malestar a estas alturas. Estamos cumpliendo todos los parámetros, se está esperando los resultados y ya tenemos definido el plan”.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de información, queremos la información certera. Nosotros somos respetuosos de lo que va a suceder pero queremos que se cumplan las normas y el cronograma, no podemos dilatar más esto. No podemos seguir programándonos porque hay un desconcierto, tienen que salir en forma contundente sea positivo o negativo y si tenemos que apelar al TAS iremos a buscar la solución justa”, finalizó.

Redactado por: Miguel Casana