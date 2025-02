¡ROMA AVANZA A LOS OCTAVOS!

AS Roma logró ganar en casa y está en la siguiente llave.

AS Roma ganó 3-2 a Porto por el segundo duelo de los 16avos de final de la UEFA Europa League, la «loba» logró voltear el marcador y clasificó a los 8vos de final. Por otro lado, los «dragones» no pudieron mantener el resultado a su favor y quedan eliminados del torneo con un marcador global de 4-3.

En la primera mitad, el español Samu anotaba el 1-0 a los 27 minutos, pero la alegría no duraría mucho, ya que, 8 minutos después el argentino Paulo Dybala anotaba el empate y 4 minutos después marcaba el 2-1 para conseguir su doblete personal. En la segunda mitad, el canadiense Stephen Eustaquio vio la tarjeta roja a los 51 minutos y dejaba a su equipo con 10 hombres en el terreno de juego, a los 83 minutos Niccolo Pisilli ampliaba la ventaja y en los minutos adicionales previo a finalizar el encuentro el holandés Devyne Rensch anotaba el 3-2 para descontar en el marcador.

Tras este resultado, el AS Roma logró clasificar a los 8vos de final de la UEFA Europa League y espera el sorteo de la UEFA para conocer a su siguiente rival. Por otro lado, el Porto no pudo hacer mucho y quedó eliminado del torneo en los 16avos de final, demostrando un bajo rendimiento en esta temporada.

Previamente en la ida, ambos equipos no lograron sacarse ventaja y quedaron en un empate de 1-1 en el Estadio do Dragão, donde Bryan Cristante fue expulsado y dejó a la «loba» con 10 jugadores. En la vuelta, el «dragón» marcó el primero, pero no supo cómo mantener el resultado.