Romero: “FPF tiene que informar por qué y de dónde está sacando dinero para pagarle a algunos clubes”

El presidente de la ADFP, Óscar Romero, contó que los clubes ya solicitaron a la FPF que les informe de dónde están sacando los 500 mil dólares

“Algunos clubes ya solicitaron a la Federación Peruana de Fútbol que se les informe de dónde están sacando el dinero para pagar los 500 mil dólares, a qué clubes ya les han entregado, por concepto de qué y quién aprobó ese desembolso. Acá la FPF tiene que explicar porque todo eso está comprendido en los estatutos. Acá no podrían decir que es donación porque eso también tendría que ser aceptado por el directorio e informado de manera inmediata”, dijo Romero en Radio Ovación.

Por otra parte, el presidente de la ADFP, también puntualizó que “está prohibido que la FPF pague obligaciones a los clubes que no tienen contrato de televisión así sea planillas. No puede ser que a unos les dé, a otro no y a otros los sancione. No le tiene que dar a nadie”.

Luego, agregó: “sucede que la Federación Peruana de Fútbol es una asociación civil sin fines de lucro y por tanto no genera a fin de año utilidades. Si a fin de año tuviera algún ingreso de dinero mayor, luego de ver ingresos y egresos, eso se llama excedente de ingreso y eso se reinvierte en la propia FPF. La FPF no puede empezar a repartir dinero a los clubes, porque simplemente la Sunat lo puede tomar como un ingreso y por un reparto indirecto de utilidades. Ante este escenario, Sunat puede suspender esas exoneraciones y tranquilamente puede hasta aplicarle multas”.