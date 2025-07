Ben Brereton habló de las razones por las que Gareca lo borró de la selección chilena.

El delantero chileno Ben Brereton rompió su silencio sobre su ausencia en las últimas convocatorias de la selección y su relación con Ricardo Gareca. En declaraciones a un medio local, el atacante se mostró dolido por no ser considerado.

“No ser nominado es devastador para mí. La gente me ha recibido de gran manera. A mi mamá y a mi familia les encanta. Es un gran honor para mí jugar por Chile”, expresó.

Brereton evitó entrar en polémicas, aunque dejó en claro que no entendió la decisión del ex técnico argentino. “Es fútbol. A algunos entrenadores les gustas, a otros no. Así es esto. No tiene sentido que yo me queje, porque los entrenadores son los que deciden. Sería irrespetuoso hablar de lo que hubo entre Gareca y yo”, apuntó, recordó.

Finalmente, se mostró desconcertado por su salida del equipo. “Creo que no estaba haciendo nada mal y luego no sé por qué me sacó. No quise reaccionar. Eso fue todo. Después del partido, no hablamos”, cerró.