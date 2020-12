Ronald Koeman: “Espero un partido bonito”

Ronald Koeman admite que “tenemos que mejorar” y considera que la Real Sociedad es candidata al título de LaLiga.

La Real Sociedad llega al Camp Nou como líder de LaLiga y Ronald Koeman exhibió en la sala de prensa un gran respeto por el conjunto vasco: “Tenemos que dar la mejor versión, conservar el balón y crear ocasiones de gol”, indicó. Además, el holandés considera que la Real peleará por LaLiga y admitió que el FC Barcelona necesita cambiar su imagen: “Claro que quiero que el equipo mejore y logre resultados”.

“Llevan varios años jugando así, con el mismo entrenador. Tiene un sistema de juego, donde hace caber a los jugadores en ese sistema, tiene buenos jugadores, muchas cosas que a mí me gustan. Su trayectoria no es de solo una temporada sino de los últimos años. Están haciendo un gran trabajo”, agregó.

Sobre la situación de Riqui Puig, expresó que “hay un cierto interés por parte de la prensa porque es un jugador de la casa, pero también hay otros jugadores que no juegan y buscan el apoyo del entrenador y de la prensa, somos una plantilla fuerte donde solo pueden jugar 11 y el entrenador decide sobre la actitud de un jugador. Hay más jugadores, pero no es mi problema porque yo no pregunto por estas cosas”.

Por último, Ronald Koeman aseguró que ve buen ambiente en el equipo: “Yo llevo poco tiempo aquí, pero no veo problemas entre ellos. Hicieron una fiesta previa a la Navidad y había mucho ruido. El ambiente está bien. Después de ganar un partido se nota cómo están, igual que cuando lo pierden”.