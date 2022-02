Ronaldo: “Messi es extraordinario, jugador potente y técnico”

Ronaldo Nazario, crack de la Selección de Brasil, reveló varias anécdotas de su etapa como jugador y alabó a Lionel Messi

Va con todo. Ronaldo Nazario, crack de la Selección de Brasil, reveló varias anécdotas de su etapa como jugador y alabó a Lionel Messi. El Fenómeno ganó el Mundial de Japón – Corea 2002 venciendo a Alemania en la final. Un doblete del “Gordo” certificó la victoria de Brasil y le dio su última Copa del Mundo hasta la fecha.

El Fenómeno elogió a Lio Messi y destacó el hambre de gol que tiene en el fútbol: “Messi tiene hambre de gol, es bueno fuera del campo como toda esta generación, a diferencia de nosotros. Si tuviéramos la cabeza de Messi y Cristiano, podríamos tener el doble de goles”

Además, habló del estado físico de la Pulga: “Es extraordinario, un jugador potente y técnico, nadie se salta a los hombres como él. Tiene hambre de gol en cada partido. Esta generación está mejor fuera de la cancha que nosotros. Comen bien y duermen un montón. Todo lo contrario, además de la cantidad de mujeres que teníamos, ja. A estas alturas estamos perdidos”.

RONALDO, UN CRACK DE ANTOLOGÍA:

Asimismo, aclaró el siguiente tema: “Probé de todo, desde niño vi que era más fuerte que los demás. ¿Los goles que he marcado superando a tres o cuatro jugadores? No es algo que se pueda entrenar. En el fútbol de nuestra generación teníamos una preparación muy mala, recuerdo que teníamos que hacer seis o siete kilómetros de carrera que yo no necesitaba porque era velocista”.

En ese sentido, agregó lo siguiente: “Hacía 30-35 sprints por partido, creía que tenía que llegar a los 40, pero no podía convencer a los entrenadores de ello. Con Cúper, porque hay que hablar de él, hacíamos un calentamiento de tres kilómetros. Menos mal que las cosas han mejorado con los años”.