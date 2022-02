Roverano: “Desde el año pasado, me llamaron de la Federación”

Gustavo Roverano, director técnico de la Selección Peruana Sub-20, habló como fue su llegada como nuevo DT en la Blanquirroja

Gustavo Roverano, director técnico de la Selección Peruana Sub-20, habló como fue su llegada como nuevo DT en la Blanquirroja. También dio detalles como es su amistad con Ernesto Arakaki.

“Esto viene desde el año pasado, inicios de 2021, me llamaron de la Federación que había esta posibilidad, había una serie de evaluaciones y de acuerdo a eso se iba a dictaminar quién era el entrenador. Después hubo una para por la suspensión de los torneos sudamericanos y sobre fin del año pasado se iniciaron unas conversaciones. Pasé otro tipo de evaluaciones y me llamaron al final para decirme que había sido designado. Al comando técnico no lo elegí yo, Benítez y Díaz ya estaban en la Federación y Carlos y yo entramos de la misma forma”, dijo a Radio Ovación.

Sobre su amistad con Ernesto Arakaki, quien es el director de la Unidad Técnica de Menores de la FPF. “Creo que no influyó nada porque esto se dio a partir de las evaluaciones, yo no era el único, fuimos varios los evaluados y no sé por qué se relaciona esta situación cuando si ves las situaciones en otros equipos, hay muchos puestos que son nombrados a dedo y este no es mi caso.

En la misma linea: “Yo pude haber quedado afuera perfectamente. Además en el fútbol peruano nos conocemos todos, yo tengo amigos en todos lados pero no he dirigido en todos lados. Si lo quieren relacionar lo pueden hacer pero no hubo ninguna influencia amical, él nunca va a llevar a un amigo antes que a un profesional”.