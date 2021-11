Roverano: “Si hay algo que le faltaba a la final, era el público”

Gustavo Roverano, ex arquero y entrenador de Alianza Lima, habló sobre la final de mañana entre blanquiazules y celestes.

Comienza la cuenta regresiva para la ida de la final nacional entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Sin duda este enfrentamiento ha despertado el interés de muchos, uno de ellos; Gustavo Roverano, ex jugador ‘grone’, quien dio su punto de vista sobre este partido en una entrevista a Radio Ovación.

El ex arquero de Alianza Lima reveló que el público era el ‘condimento’ que le faltaba a esta final: “Si hay algo que le faltaba a la final, era el público, más allá que no sea al cien por ciento, de todas maneras, le van a poner ese condimento necesario en un partido importante”.

El ex entrenador del club ‘íntimo’ analizó la final del domingo: “Futbolísticamente son fuerzas parejas, cada uno tuvo su momento en el torneo. Todo hace indicar que el partido va a ser muy bueno, ya que son los dos mejores equipos que han jugado en el año, muy por encima del resto, algo que no pasó en años anteriores. Hay una distancia bastante grande”.

El ex golero de 54 años mencionó que ambos clubes deben de tener un plan para llevarse la primera final: “El resultado está por encima de todo, pero no hay que ganar como sea. Que a veces las maneras no sean las más estéticas, no quiere decir que esté mal eso. Siempre tiene que haber un plan”, declaró en Radio Ovación.

Finalmente, el DT uruguayo habló sobre la salida de Tabárez del banco uruguayo: “Con todo el recorrido que tenía Tabárez, me parece que lo más idóneo hubiese sido que termine las Clasificatorias y luego otro entrenador inicie el proceso”, sentenció.