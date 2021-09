“Ruego para que Lapadula y Guerrero jueguen juntos”: ‘Chorri’ Palacios

¡’Chorri’, apóyame! Roberto Palacios, ex jugador de la Selección Peruana, exigió la dupla entre Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.

Quiere gritar goles. Roberto ‘Chorri’ Palacios, ex futbolista de la Selección Peruana de Fútbol, habló fuerte y claro, pidiéndole a Ricardo Gareca que alinee a Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula como dupla goleadora. La ‘blanquirroja’ chocará mañana (8:00 p.m.) ante Venezuela en el Estadio Nacional de Lima por la jornada 6 de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El ‘Chorrillano’ Palacios no fue indiferente a dicho duelo.

“Tenemos que mejorar en el ataque, Perú ha tenido muy pocas oportunidades para ser local y eso es porque algunos jugadores no han estado en su nivel. Paolo viene de una lesión, no viene jugando mucho y eso nos ha pasado factura, me hubiera encantado que tenga más tiempo jugado pero por más que él intentó no pudo estar bien. Flores no estuvo, no se le vio para nada, de Cueva esperábamos más en ese partido”, dijo el ex futbolista de Sporting Cristal.

El ex volante nacional declaró: “Advíncula no estuvo al nivel, se dedicó más a renegar, pero por un partido no vamos a decir que es el peor. No hay ahorita quien lo pueda sustituir, Corzo no te puede sacar un centro bueno, en todas las jugadas las tira para atrás. Prefiero a Lora, que es un muchacho que recién está saliendo pero ha mostrado mucha madurez y fortaleza, pero en este momento Advíncula tiene que seguir”.

Sobre el duelo ante Venezuela señaló: “He estado rogando que jueguen Paolo y Lapadula juntos y en esta ocasión tiene que ser, por más que Paolo no haya tenido un partido espléndido. Este partido es muy importante para las aspiraciones que tenemos como selección para ir al Mundial”.