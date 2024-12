Ruidíaz: “Voy a tomar mi tiempo y veré la mejor opción»

Raúl Ruidíaz, quien se encuentra en Lima, se refirió a su futuro en el fútbol y a un posible regreso a Universitario

El hincha de Universitario tuvo grandes expectativas en ver de vuelta a Raúl Ruidíaz en Ate, en un año tan importante para el club. Sin embargo, no es nada fácil negociar en el aspecto económico con el delantero peruano, mucho menos si se trata de dialogar con su actual equipo, en donde es un ídolo y muy querido por la afición.

El futbolista de 34 años se encuentra en la ciudad de Lima, tomando unas merecidas vacaciones, luego de haber afrontado el campeonato estadounidense desde a inicios del 2024, poco común en la MLS. Pero, Raúl Ruidíaz no ocultó el dolor que tuvo que atravesar al no ser parte del centenario del equipo en el cual es hincha.

«Yo ya salí de vacaciones y llegué a Lima el lunes. Hablé con mi representante y le dije que quiero tomarme una semana para desconectar. No sé si voy a regresar, pero jamás voy a dejar de ser hincha. Así va a ser siempre venga o no venga. Hasta la muerte. Voy a tomar mi tiempo y veré la mejor opción«, añadió Raúl Ruidíaz con respecto a su futuro en el fútbol.

Luego se refirió a su posible regreso a la ´U´ durante la temporada 2024: «El contacto se dio conmigo, no de club a club. Tengo amistad con Antonio García Pye. En Seattle ya no tenía tantas oportunidades y pasó por mi cabeza. Yo sigo a Universitario desde que salí del Perú y les digo a mis hijos lo que es el club. Es algo que extraño y se los cuento. Mi hijo me dijo ‘vamos’«.

Finalmente, Raúl Ruidíaz añadió: «Hablamos y todo estaba bien, pero hubo un tema que tenía contrato. En Seattle me fue bien y hasta el último día se portaron bien conmigo. De mi lado estaba, pero no me dejaron ir y eso me dolió bastante porque hubiera sido lindo estar en el centenario. Mi hijo me preguntaba y al final le dije que ‘no’. Ya está, vamos para adelante«.