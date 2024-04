Sábado de fútbol: Horarios y canales hoy 13 de abril del 2024.

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, sábado 13 de abril del 2024.

Descubre la programación de los encuentros de hoy, sábado 13 de abril del 2024, con detalles sobre horarios y canales de televisión. No te puedes perder el emocionante enfrentamiento entre Sport Boys y Universitario por la Liga 1 Te Apuesto. La pasión por el deporte más popular continúa sin pausa, y en este contexto te proporciona toda la información esencial para sintonizar los juegos en VIVO.

Programación de los partidos hoy, sábado 13 de abril: horario y guía de canales

Liga 1 Te Apuesto – Perú

2:30 p.m. | Alianza Atlético vs. Unión Comercio | Liga 1 MAX, Liga 1 Play

5:00 p.m. | Melgar vs. Carlos Mannucci | Liga 1 MAX, Liga 1 Play

8:00 p.m. | Sport Boys vs. Universitario | GOLPERÚ, Movistar Play

LaLiga EA Sports – España

07:00 a.m. | Atlético de Madrid vs. Girona | D Sports, DGO

09:15 a.m. | Rayo Vallecano vs. Getafe | D Sports, DGO

11:30 a.m. | Mallorca vs. Real Madrid | STAR+, ESPN 2

2:00 p.m. | Cádiz vs. Fc Barcelona | D Sports, DGO

Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. | Newcastle vs. Tottenham | STAR+, ESPN

09:00 a.m. | Manchester City vs. Luton Town | STAR+

09:00 a.m. | Nottingham Forest vs. Wolverhampton | STAR+

09:00 a.m. | Burnley vs. Sheffield United | STAR+

11:30 a.m. | Bournemouth vs. Manchester United | STAR+, ESPN

Serie A – Italia

08:00 a.m. | US Lecce vs. Empoli | STAR+

11:00 a.m. | Torino vs. Juventus | STAR+, ESPN 3

1:45 p.m. | Bologna vs. Monza | STAR+

Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. | Mainz 05 vs. Hoffenheim | STAR+

08:30 a.m. | Bayern Munich vs. Colonia | STAR+, ESPN 5

08:30 a.m. | Borussia M’gladbach vs. Borussia Dortmund | STAR+

08:30 a.m. | Bochum vs. Heidenheim | STAR+

08:30 a.m. | RB Leipzig vs. Wolfsburgo | STAR+

11:30 a.m. | Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt | STAR+, ESPN 5

Ligue 1 – Francia

2:00 p.m. | Rennes vs. Toulouse

Campeonato Nacional – Uruguay

1:00 p.m. | Progreso vs. Boston River | STAR+

3:30 am. | CA Cerro vs. CA Fénix | STAR+

6:00 p.m. | Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo | STAR+

Copa de la Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. | Tigre vs. Unión Santa Fe | Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

5:00 p.m. | CA Huracán vs. Atlético Tucumán | Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

Liga Futve – Venezuela

3:00 p.m. | Portuguesa FC vs. Estudiantes Mérida | GolTV Play

6:00 p.m. | Angostura FC vs. Inter de Barinas | GolTV Play, STAR+, ESPN 2

Liga MX – México

6:00 p.m. | Pachuca vs. Chivas | Claro Sports, Pluto TV

Primeira Liga – Portugal

12:00 p.m. | FC Porto vs. FC Famalicao | GolTV Play, GolTV

2:30 p.m. | Estoril Praia vs. SC Braga | GolTV Play, GolTV

Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. | Mushuc Runa vs. Técnico Univeirsitario | STAR+

3:30 p.m. | Macará vs. Orense SC | STAR+

6:00 p.m. | Emelec vs. Cumbayá FC | STAR+, GolTV

Sudamericano Femenino Sub20 – Conmebol

4:00 p.m. | Paraguay vs. Uruguay | D Sports, DGO

6:30 p.m. | Perú vs. Ecuador | D Sports, DGO

MLS – Estados Unidos

1:45 p.m. | Portland Timbers vs. Los Angeles FC | MLS Season Pass (Apple TV)

4:30 p.m. | DC United vs. Orlando City | MLS Season Pass (Apple TV)

5:30 p.m. | FC Dallas vs. Seattle Sounders | MLS Season Pass (Apple TV)

5:30 p.m. | Sporting KC vs. Inter Miami | MLS Season Pass (Apple TV)