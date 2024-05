Sábado de fútbol: Horarios y canales hoy 3 de mayo del 2024.

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, sábado 4 de mayo del 2024.

Descubre la programación de los encuentros de hoy, sábado 4 de mayo del 2024, con detalles sobre horarios y canales de televisión. No te puedes perder el emocionante enfrentamiento entre Los Chankas vs. Cusco FC por la Liga 1. La pasión por el deporte más popular continúa sin pausa, y en este contexto te proporciona toda la información esencial para sintonizar los juegos en VIVO.

Lee más aquí:

Programación de los partidos hoy, sábado 4 de mayo: horario y guía de canales

Liga 1 Te Apuesto – Perú

1:00 p.m. | Los Chankas vs. Cusco FC – Liga 1 Max, Liga 1 Play

3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Unión Comercio – Liga 1 Max, Liga 1 Play

5:30 p.m. | Carlos A. Mannucci vs. Deportivo Garcilaso – Gol Perú

LaLiga EA Sports – España

7:00 a.m. | Real Sociedad vs. UD Las Palmas – ESPN 4, Star+

9:15 a.m. | Real Madrid vs. Cádiz – D Sport, DGO

11:30 a.m. | Girona vs. FC Barcelona – ESPN 3, Star+

2:00 p.m. | Mallorca vs Atlético de Madrid – ESPN 3, Star+

Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. | Arsenal vs. Bournemouth – ESPN, Star+

9:00 a.m. | Burnley vs. Newcastle – ESPN, Star+

9:00 a.m. | Brentford vs. Fulham – Star+

9:00 a.m. | Sheffield United vs. Nottingham Forest – Star+

11:30 a.m. | Manchester City vs. Wolverhampton – ESPN, Star+

Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. | Wolfsburgo vs. Darmstadt 98 – Star+

8:30 a.m. | Borussia Dortmund vs. Augsburgo – ESPN 2, Star+

8:30 a.m. | Stuttgart vs. Bayern Munich – Star+

8:30 a.m. | Werder Bremen vs. Borussia Monchengladbach – Star+

11:30 a.m. | Colonia vs. Friburgo – Star+

Serie A – Italia

11:00 a.m. | Monza vs. Lazio – Star+

1:45 p.m. | Sassuolo vs. Inter de Milán – ESPN, Star+

Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. | AS Mónaco vs. Clermont – ESPN 4, Star+

2:00 p.m. | Stade Brestois vs. Nantes – Star+

MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. | DC United vs. Philadelphia Union – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | San José Earthquakes vs. Los Angeles FC – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Toronto FC vs. FC Dallas – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Orlando City vs. FC Cincinnati – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Atlanta United vs. Minnesota United – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Inter Miami vs. New York RB – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Charlotte FC vs. Portland Timbers – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Chicago Fire vs. New England Revolution – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Houston Dynamo vs. St. Louis City FC – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Nashville SC vs. CF Montreal – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. | Real Salt Lake vs. Sporting KC – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs. Austin FC – MLS Season Pass (Apple TV)