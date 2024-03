Sábado futbolero: Horarios y canales hoy 2 de marzo del 2024.

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, sábado 2 de marzo del 2024

Descubre la programación de los encuentros de hoy, sábado 2 de marzo del 2024, con detalles sobre horarios y canales de televisión. No te puedes perder el emocionante enfrentamiento entre Sporting Cristal y Atlético Grau en la Liga 1.



Programación de los partidos: horario y guía de canales

Liga 1 Te Apuesto – Perú

1:15 p.m. | Sporting Cristal vs. Atlético Grau | Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:45 p.m. | Comerciantes Unidos vs. FBC melgar | Liga 1 MAX, Liga 1 Play

7:00 p.m. | César Vallejo vs. Cusco FC | Liga 1 MAX, Liga 1 Play

LaLiga EA Sports – España

08:00 a.m. | Sevilla FC vs. Real Sociedad | STAR+, ESPN

10:15 a.m. | Rayo Vallecano vs. Cádiz – D Sports, DGO

12.30 p.m. | Getafe vs. Las Palmas – STAR+, ESPN 2

3:00 p.m. | Valencia vs. Real Madrid | ESPN, STAR+

Premier League – Inglaterra

10:00 a.m. | Tottenham vs. Crystal Palace | STAR+

10:00 a.m. | Everton vs. West Ham | STAR+

10:00 a.m. | Newcastle vs. Wolverhampton | STAR+

10:00 a.m. | Fulham vs. Brighton | STAR+

10:00 a.m. | Nottingham Forest vs. Liverpool | STAR+

10:00 a.m. | Brentford vs. Chelsea | STAR+

12:30 p.m. | Luton Town vs. Aston Villa | STAR+

Serie A – Italia

09:00 a.m. | Udinese vs. Salernitana | STAR+

12:00 p.m. | Monza vs. AS Roma | STAR+, ESPN 2

2:45 p.m. | Torino vs. Fiorentina | STAR+

Bundesliga – Alemania

09:30 a.m. | Mainz 05 vs. Borussia M’gladbach | STAR+

09:30 a.m. | Unión Berlín vs. Borussia Dortmund | STAR+, ESPN 2

09:30 a.m. | Bochum vs. RB Leipzig | STAR+

09:30 a.m. | Heidenheim vs. Eintracht Frankfurt | STAR+

09:30 a.m. | Darmstadt 98 vs. Augsburgo | STAR+

12:30 p.m. | Wolfsburgo vs. Stuttgart | STAR+, ESPN 5

Ligue 1 – Francia

11:00 a.m. | Stade de Reims vs. Lille | STAR+

3:00 p.m. | Clermont vs. O. Marsella | STAR+

Campeonato Nacional – Uruguay

08:00 a.m. Racing Club vs. Defensor Sporting | STAR+

3:00 p.m. | River Plate M. vs. Danubio | STAR+

6:00 p.m. | Nacional vs. Montevideo Wanderers | STAR+

Copa de la Liga – Argentina

3:00 p.m. | Sarmiento vs. Unión Santa Fe | AFA Play, Fanatiz, ESPN, STAR+

5:00 p.m. | Atlético Tucumán vs. Vélez Sarsfield | AFA Play, Fanatiz

5:15 p.m. | Independiente vs. Argentinos Jrs. | TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

7:30 p.m. | Talleres vs. River Plate | AFA Play, Fanatiz, STAR+, ESPN

Copa Libertadores Sub-20 – Conmebol

1:00 p.m. | Puerto Cabello vs. Colo Colo | Nativa

4:00 p.m. | Boca Juniors vs. Always Ready | Nativa

Liga Dimayor – Colombia

4:00 p.m. | Millonarios vs. La Equidad | Fanatiz, RCN

Liga Futve – Venezuela

2:00 p.m. | UCV vs. Zamora FC | GolTV Play

4:45 p.m. | Angostura FC vs. Portuguesa FC | GolTv Play

7:30 p.m. | Hermanos Colmenarez vs. La Guaira | GolTV Play

Liga MX – México

8:00 p.m. Pachuca vs. FC Juárez | Claro Sports, Pluto TV

MLS – Estados Unidos

4:30 p.m. | Inter Miami vs Orlando City | MLS Season Pass (Apple TV)

10:30 p.m. | Seattle Sounders vs. Austin FC | MLS Season Pass (Apple TV)

10:30 p.m. | Portland Timberts vs. DC United | MLS Season Pass (Apple TV)

10:30 p.m. | San Josea Earthquakes vs. LA Galaxy | MLS Season Pass (Apple TV)