Sáenz: “Los goles del 97 fueron importantes porque llevábamos muchos años sin campeonar”

Waldir Sáenz, ex futbolista de Alianza Lima, recordó todos los entrenadores del club. El goleador histórico de los Blanquiazules recordó el cariño le da los hinchas íntimos.

Sáenz agradeció bastante a los hinchas por reconocerlo en el once histórico de Alianza Lima: “Que me pongan en el once ideal de Alianza me da una alegría tremenda. Para mí, es un orgullo”, dijo en Radio Ovación.

Recordó sus goles y los entrenadores muy importantes en el club: “Los goles del 97 fueron importantes porque llevábamos muchos años sin campeonar. También recuerdo los goles del centenario. En menores el técnico que me marcó fue el ‘Cholo’ Castillo y en mayores Arrué y Pinto”.

El ex atacante aliancista dejo en claro que han perdido su estilo de juego: “Cada técnico viene con su estilo y se está perdiendo el estilo que era de Alianza en los 90 y 80. Si queremos que vuelva la esencia futbolística de Alianza Lima, tenemos que ver el perfil del técnico”, señaló.