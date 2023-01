SAFAP: “Lo que anunciamos que sucedería está sucediendo. Los futbolistas profesionales de este país exigimos a la FPF”

La Agremiación de Futbolistas emitió un comunicado en el que pide a la Federación Peruana de Fútbol que se encuentre una solución al conflicto que hay por la televisación de los partidos.

“Lo que anunciamos que sucedería está sucediendo. Los futbolistas profesionales de este país exigimos a la FPF, como ente rector, que encuentre una solución inmediata a este conflicto interno. Hay una orden judicial que está impidiendo que los clubes reciban ingresos por derechos de televisión”, señaló Safap.

Se agregó: “No podemos permitir que el trabajo de todos nosotros esté en riesgo porque los clubes y la FPF no son capaces de ponerse de acuerdo”.

“Convoquen a los 19 clubes a una reunión de emergencia y no salgan de esa sala hasta que no se haya encontrado el consenso requerido. Los futbolistas somos uno, trabajamos todos o no trabaja ninguno, finalizó.