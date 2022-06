Salah: “Merecimos ganar, tuvimos más ocasiones pero Courtois hizo paradas increíbles”

Liverpool se quedó con las ganas de alzar una nueva Champions League y lo sabe bien el egipcio.

¡No lo olvida! Mohamed Salah, delantero del Liverpool, revivió la derrota ante el Real Madrid en la Champions League.

“Merecimos ganar, tuvimos más ocasiones. Tuve dos o tres bastante claras, pero Thibaut Courtois hizo paradas increíbles. Es su trabajo, el Real Madrid lo contrató para eso. Era su noche”.

Aseguró Salah en France Football.

Recordemos que Liverpool, el pasado 28 de mayo, tuvo la oportunidad de ganar su séptima Champions League. Sin embargo, en el Stade de France de Saint-Denis, los ‘reds’ cayeron 1-0 frente al Real Madrid.

En otro momento de la conversación, el popular ‘Momo’ fue consultado sobre el nivel del atacante Karim Benzema a lo largo de la temporada 2021-22.

“No solo se ve a sí mismo como un goleador neto, sino que influye en todos los aspectos de juego de su equipo. Como varios, quiere ser considerado como el mejor futbolista del mundo”, sostuvo.

Asimismo, Mohamed Salah -quien ha ganado una Champions League con la camiseta del Liverpool– espera llevarse el Balón de Oro en su carrera. Considera que la caída ante los merengues puede decidir el resultado de la premiación individual.

“Para el de este año, la derrota contra el Madrid es una desventaja, aunque hice un bien partido en la Final. Eso no quita todo lo que he conseguido en los últimos meses, hay que esperar la votación del jurado. Si no soy el Balón de Oro en 2022, haré todo lo posible para ser el próximo”, expresó.

Hay que tener en cuenta que el delantero egipcio no será parte del Mundial Qatar 2022. En la repesca africana, cayó por penales ante Senegal de su compañero Sadio Mané.

Su contrato en Liverpool va hasta mediados de 2023 y, de momento, no hay acuerdo para que renueve su vínculo en Anfield.