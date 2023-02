Salas: “Barcos apoya desde afuera como si estuviera adentro; Sabbag sabe a qué vino”

Guillermo Salas, técnico de Alianza Lima, habló del triunfo logrado en el clásico ante Universitario. Además señaló que le dijo a Pablo Sabbag que no le gustó su festejo tras el gol y manifestó que deben respetar a todos sus rivales

Guillermo Salas, técnico de Alianza Lima, habló del triunfo logrado en el clásico ante Universitario. Además señaló que le dijo a Pablo Sabbag que no le gustó su festejo tras el gol y manifestó que deben respetar a todos sus rivales.

“Lo que más me gustó del equipo fue la actitud. Esta ‘U’ es distinta a la del año pasado, nos exigió mucho y fue muy ofensivo, mete cuatro o cinco jugadores en área rival. El orden y la jerarquía fue importante”, dijo a RPP.

Sobre el plantel comentó: “Tenemos 25 a 30 jugadores y todos compiten a la par. La lectura que tuvimos antes del clásico era que debíamos tomar decisiones y por eso presentamos esa alineación”.

Con respecto a la suplencia de Hernán Barcos señaló: “El plantel está comprometido. Barcos apoya desde afuera como si estuviera adentro, Pablo Sabbag sabe a qué vino. Todos están bien”.

“Sí existe la posibilidad de que Hernán y Pablo jueguen juntos. Esto es fútbol. Aunque la idea es jugar con un 9 en 4-3-3. Se podría terminar jugando con dos puntas, depende mucho de los momentos del juego”, agregó.

El entrenador blanquiazul se mostró crítico de la celebración de Sabbag tras su gol. “Conversé con Pablo Sabbag sobre su celebración en el entretiempo. No he visto nada de Hernán, pero si ha sido así, conversaré con él. Tiene experiencia y no podemos cometer burlas contra algún rival. Hay que ser respetuosos”.

“Le dije a Pablo que no me parece que vuelva a hacer ese tipo de celebraciones por un tema de respeto al rival y su hinchada”, añadió.