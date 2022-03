Salcedo: “Trabajaremos para obtener una clasificación a la Libertadores”

Ricardo Salcedo, futbolista del Sport Huancayo, habló sobre el buen inicio de la nueva temporada de la Liga 1 Betsson

Asegura que están muy felices por haber conseguido 12 puntos en cuatro partidos: “Estamos contentos, tranquilos, pero consientes que esto recién empieza y debemos mantener el nivel pues es un torneo complicado. Hubieras preferido seguir jugando pues estamos en un momento. Pero esta fecha vamos a aprovecharla para descansar y recuperar algunos lesionados”.

El mediocampista halagó el trabajo excelente del DT Carlos Dessio: “El profesor Desio le da prioridad a la parte defensiva, nos dice que las defensas ganan los partidos, apelamos a la agresividad y dinámica”.

Salcedo señaló cuales son sus metas en el fútbol profesional: “Uno de mis grandes objetivos es regresar a Universitario. Tuve chance de ir en algún momento, pero por temas contractuales no se dio, espero que se pueda concretar”.

Sobre el buen nivel de Ángel Zamudio: “Tenemos un gran arquero como Ángel, así como Joel Pinto que mantiene un nivel importante y aporta su experiencia, nos da tranquilidad contar con dos guardametas de ese nivel”.

El mediocampista del ‘Rojo Matador’ quiere jugar Copa Libertadores: “Mientras menos hablen de Sport Huancayo es mejor, nosotros trabajamos con perfil bajo. Sabemos que las miradas están en los equipos grandes. Nosotros trabajamos para lograr un título y una clasificación a la Copa Libertadores”.

Finalizó su entrevista halagando a su compañero Marcos Lliuya: “Marcos es un crack, siempre me pregunté por qué no lo llaman a un microciclo de la selección pues es un gran jugador. Debería ser llamado. En seis años no le he visto un año bajo”