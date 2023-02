Salomón Libman: “No fuimos los mejores ganándole a Universitario, ahora no somos los peores, no me gustó el partido de mi equipo”

Salomón Libman, guardameta de Unión Comercio, se refirió a la derrota en Trujillo y enfatizó en los principales errores del cuadro moyobambino.

“Nos faltó triangular un poco, el primer tiempo fuimos muy agresivos, en el segundo tiempo renunciamos al ataque y eso se paga caro”, aseguró Salomón para Liga 1 Max.

Luego agregó: “No fuimos los mejores ganándole a Universitario, ahora no somos los peores, no me gustó el partido de mi equipo”.

Libman se enfoca en el futuro. “Nos queda pelear todos los partidos e indudablemente jugar con 11 es distinto, pero estoy muy molesto por el partido”

Finalmente, se refirió a la expulsión de Antonio Romero. “La primera fue por reclamarle al árbitro, mientras que la segunda fue por fingir una jugada que estoy muy lejos, pero debemos seguir mejorando”, concluyó.