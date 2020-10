Salvador Cabañas: “Me preocupa el toque peruano”

A puertas del arranque de las clasificatorias en donde se medirán Perú y Paraguay en la primera fecha, el histórico ex-goleador de la selección paraguaya Salvador Cabañas habló con el diario Todo Sport sobre sus apreciaciones de este duelo que abrirá el camino de ambos.

Escribe: Raúl Bazán Chocos

¿Cómo ve que llegan Paraguay y Perú a este partido?

El local es que tiene más ventaja en este momento. Paraguay se está armando recién hace poco, tiene nuevo técnico y los jugadores tienen que entrenar mucho para que sepan cómo quiere jugar el nuevo técnico que está con nosotros.

¿Por qué cree que en los últimos 5 partidos Perú le ha ganado siempre?

Por el buen nivel de sus jugadores, sobre todo los que están jugando afuera. Trabajan bien en sus respectivos equipos y la selección ya lo sienten fácil. Cada uno viene a hacer ganar a su selección que es lo más importante.

¿Qué opina del trabajo del ‘Toto’ Berizzo en Paraguay?

Paraguay hace mucho tiempo que no ha jugado bien y ahora con Berizzo se está haciendo bien las cosas, creo que puede armar dentro de poco una buena selección y va a ser competitivo el esquema de juego que va a poner. Él tiene que poner su idea de juego, la cual es diferente a la tradicional paraguaya, pero los jugadores deben acatar. Que sepan hacer lo que él quiere y que se juegue bien para que ganen los partidos.

¿Por qué cree que a Paraguay le está costando clasificar luego de una etapa de éxitos?

Los jugadores que estábamos en ese tiempo nos retiramos porque ya no estábamos en nivel óptimo para estar en una selección. Y creo que ahora ellos son los que hacen lo posible y Berizzo quiere armar un buen plantel y ojalá que lo logren. Veo al equipo bien y que el técnico les habla.

¿Cuánto cree que afecte a Paraguay que no haya hinchada en el Defensores del Chaco?

Influye mucho. Recuerdo que en el tiempo en que nosotros jugábamos era diferente porque el apoyo era incondicional, siempre estaban ahí y eso nos alentaba a seguir corriendo y jugando. Y es más presión para el equipo rival, así como le pasa a otras selecciones cuando juegan de local.

¿Qué recuerda de los partidos contra Perú?

Fueron partidos muy duros. Aparte Perú tiene jugadores que tocan muy bien el balón y eso complica a cualquier rival, no solo a Paraguay.

¿Cómo hacer para neutralizarlo?

Paraguay debe trabajar pensando en neutralizar el toque que tiene Perú, tratar de jugar su juego y demostrarlo. Cada jugador viene a la selección a hacer eso posible más que sacar el resultado que quiere el cuerpo técnico y la selección.

¿Algún jugador peruano que tenga referenciado?

Eso siempre se escucha en televisión porque yo no me acuerdo con quién haya jugado y qué nombre tienen pero, el que más nos recuerdan es Paolo Guerrero, que ha demostrado ser un gran delantero y un gran profesional.

Paraguay tiene delanteros como Cardozo, Santa Cruz que han podido mantenerse a la selección. ¿Esa experiencia ayuda a los más jóvenes?

Sí, porque los jugadores que están llegando recién son a los que más les ayudan. Ayuda mucho un jugador experimentado que haya tenido muchas eliminatorias y mundiales en su haber, eso ayuda a los jóvenes que se den cuenta de qué playera están vistiendo y que escuchen a los de más experiencia y que en el campo de juego saquen el resultado que es la victoria siempre o no perder.

¿Qué sensación le dejó disputar el mundial de Alemania 2006?

Es el orgullo más grande que tiene un jugador. Vestir la casaca de su país, todo jugador piensa en eso y para eso van a la selección. Jugar esos partidos tan importantes y hacer feliz a muchos paraguayos. Ahora se da la oportunidad de que Paraguay levante y saque un resultado positivo. Los que ya estamos afuera de las canchas le pedimos a Dios que los jugadores traten de hacer el esfuerzo para hacernos felices.

Fue goleador en las Eliminatorias Sudamericanas 2010. ¿Cuál es el secreto de poder tener un gran rendimiento en un torneo tan difícil y competitivo como ese?

Es la mentalidad de un jugador de cambiar mucho estando en la selección. Uno debe sentirse el mejor jugador del mundo y demostrarlo en el campo de juego. Hay que demostrarle a la gente que uno quiere hacer feliz al país y a él mismo. En el tiempo que yo estaba en la selección, siendo capitán de ese grupo, nos sentíamos felices de jugar una Eliminatoria y llegar a un Mundial.

¿Cómo le va en su nueva faceta de entrenador?

Hay que empezar bien que es lo más interesante. Tengo un cuerpo técnico, estoy con un profesor que se llama Pablo Caballero y la verdad, muy bien. Cuesta mucho a uno después de haber jugado, estar en el campo de juego y solo hablarle a los jugadores, porque uno a veces quiere jugar. Hay que motivarlo a los jugadores y enseñarles lo que uno ha aprendido durante mucho tiempo.

Han pasado más de 10 años del incidente que tuvo en México que fue herido con una bala. ¿Cómo logró salir de ese momento tan difícil?

Con el apoyo de mi familia y además yo mismo me mentalizaba que tenía que salir de esa y que tengo que mostrarle a la gente que uno puede salir adelante aunque hayan cosas malas. Hay que confiar en uno mismo y levantarse.

¿Se siente reconocido por el pueblo paraguayo?

Todos me recuerdan siempre, no solo acá en mi país sino voy a otros países que encuentro paraguayos y siempre me agradecen el haber sido figura máxima de Paraguay en su tiempo.

¿Cómo logró llegar al futbol mexicano si nunca jugó en un grande de Paraguay?

Uno siempre quiere ser transferido a un equipo grande. A mí me ha tocado vestir varios clubes chicos y ahí demuestro más. Además, jugando en un equipo grande hay más peso y más difícil jugar. Saltar de un equipo chico a un equipo grande como el América de México es difícil, pero yo me mentalizaba mucho. Quería hacer eso hasta que lo logré y soy uno de los máximos goleadores de la historia del Club América.

¿Cómo sintió Paraguay la pandemia del COVID-19?

Difícil porque a la gente acá mucho le gusta salir. O ir a la casa de sus familiares, disfrutar en las fiestas o cumpleaños. Y la enfermedad le vino mal a muchos pero también a otros les vino bien por no salir, porque en algún momento le pudo cambiar la vida esa enfermedad tan fea y tan mala. Gracias a eso nosotros nos cuidamos. En mi casa casi no salía por el tema de la enfermedad.

¿Por qué cree que Ricardo Gareca clasificó a Perú al Mundial?

Ese es el buen trabajo que realiza el cuerpo técnico y la directiva misma de convocar a buenos jugadores y enseñarles como jugar cada partido y que son partidos difíciles siendo de Eliminatorias. Cada técnico hace su trabajo y si pasan por un buen nivel es por el cuerpo que hace lo posible por levantar a su selección.