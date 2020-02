Sancionaron a cuatro clubes

Comisión de Licencias multó con 3.5 UIT a Mannucci, San Martín, Municipal y Cantolao por deudas

Sorpresas te da la vida. La Comisión de Licencias sancionó a cuatro clubes por deudas pasadas. Los clubes sancionados fueron: Cantolao, Universidad San Martín, Deportivo Municipal y Carlos Mannucci.

Se pudo conocer que Cantolao y Municipal se le impuso una multa de 3.5 UIT, ya que el primero no pagó el CTS y el segundo tiene una deuda de noviembre. Los ‘Santos’ solo han recibido una amonestación, mientras que los trujillanos también les aplicaron una amonestación pues no cumplieron con el pago oportuno de las cuotas sindicales a la SAFAP. Eso sí, informaron que, de recaer en la misma infracción, la medida para San Martín y Mannucci sería más drástica. Sin lugar a dudas, los problemas con los clubes de la Liga 1 no tienen cuando acabar.