Sandoval  “Estoy contento de haber vuelto”

Mira con nostalgia el escudo del club que le dio la oportunidad de iniciar su carrera futbolística, allá por el año 2014, Ray Sandoval en su vuelta a Sporting Cristal, tras haber estado dos temporadas en Monarcas Morelia, club que no hubo el realce necesario para explotar su fútbol, debido a una lesión que lo alejó cerca de un año. Sin embargo, en su retorno al Rímac por seis meses, en forma de préstamo, reveló que se encuentra en una nueva versión.

Ray Sandoval afirma que no triunfó en Morelia por lesiones

“Me siento contento de volver al club, siempre me han tratado muy bien y estoy feliz de volver. He pasado por momentos difíciles, eso me ha hecho ver las cosas diferentes. Vengo con todas las ganas y a mostrar al nuevo Ray”, afirmó.

Además, se sinceró y reconoció que tuvo errores durante su carrera: “antes cometí errores que hoy me pregunto por qué los hice. Hoy por hoy veo las cosas muy diferentes. Este tiempo sin jugar me hizo valorar las cosas”.

Se despidió de los hombres de prensa y se dirigió a los cuartos de concentración, donde tantas veces durmió, ahora buscará adaptarse al nuevo equipo de Manuel Barreto.