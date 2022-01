Santiago Ormeño: “Va ser un buen torneo para mí”

Santiago Ormeño, futbolista nacional y jugador del León FC, habló su presente en la Liga MX y asegura que este 2022 es su año

Santiago Ormeño, futbolista nacional y jugador del León FC, habló su presente en la Liga MX y asegura que este 2022 es su año. El peruano-mexicano fue convocado para enfrentar a Tijuana por la segunda fecha del Apertura MX 2022.

“Ya sabemos que esa cancha nunca es fácil, no es algo a lo que estás acostumbrado en todas las demás que visitas. Vamos a ir a buscar el triunfo para empezar el torneo con el pie derecho”, comentó Ormeño.

Asegura que es un equipo no tan fácil de ganar en esta liga mexicana: “Es un equipo que no juega mal, sabemos que de local siempre son complicados y hemos preparado la semana para poder contrarrestar todas esas cosas buenas que vienen. Me siento bien físicamente, mentalmente y va a ser un buen torneo para mí. Simplemente es que empiecen a llegar los goles y luego no paran”.

El peruano-mexicano aparece en lista para enfrentar a Tijuana en la segunda jornada de la Apertura MX 2022. El encuentro de la primera fecha ante Atlas quedó pendiente por un tema de pretemporada.

León FC halagó a nuestro compatriota

Fue halagado por su club por sus redes sociales. Ya que comentaron que este 2022 será el mejor año de nuestro compatriota: “Estamos seguros que el 2022 será el año de Santiago Ormeño. Deja tu corazón para nuestro delantero”.

Luego, nuestro compatriota no dudó en agradecer estos halagos que le da su propio club ante las críticas que recibe por la hinchada “esmeralda”: “Vamos”, respondió el delantero mexicano-peruano en sus redes sociales.