Santillán: “Nos vamos con ese sinsabor de que se pudo llevar algo del Cusco”

Iván Santillán, lateral izquierdo de Universitario, habló tras perder 1-0 ante Cienciano por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson

Iván Santillán, lateral izquierdo de Universitario, habló tras perder 1-0 ante Cienciano por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El futbolista nacional señaló que tuvieron un partido muy complicado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

“Un partido duro, Cienciano en la altura se hace fuerte. El primer tiempo fue más para ellos, tuvieron algunas situaciones. En el segundo tiempo emparejamos el partido, dominamos, pero lastimosamente no pudimos empatar y nos vamos con ese sinsabor que se pudo llevar algo de acá del Cusco”, señaló el defensor nacional en rueda de prensa.

Agregó: “Cienciano hizo el gol de balón parado, no sé si supieron manejar el partido, ya que tuvimos situaciones de gol, pero lastimosamente el balón no entró, pero me voy con el esfuerzo de todos mis compañeros”.