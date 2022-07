Sarmiento: “En Perú los árbitros son bastante corruptos en todos los sentidos”

El futbolista estuvo una temporada en Real Garcilaso (Cusco FC ahora) y fue de los más destacados del equipo con 8 tantos en 38 cotejos.

Luego de siete años, Brian Sarmiento, que llegó ese año al cuadro ‘cusqueño’, reveló que lo expulsaron en la semifinal en un acto corrupto.

El descentralizado peruano del 2015 terminó con FBC Melgar como campeón nacional luego de vencer en la final ida y vuelta a Sporting Cristal. Pero en esos play off participaron cuatro equipos. Además de los finalistas, estuvieron presentes Real Garcilaso (Cusco FC ahora) y la Universidad César Vallejo.

El argentino contó que en el cotejo de ida ante los ‘rojinegros’ fue expulsado estando ya fuera del terreno de juego y viendo el partido desde la banca de suplentes. El futbolista salió del partido en el segundo tiempo, pero vio la tarjeta roja en los descuentos mostrada por Diego Haro, árbitro principal de ese compromiso. Además, se le dio tres fechas de sanción.

“Yo sabía que allá (Perú) los árbitros son bastante corruptos en todos los sentidos. Estaba en el banco y el árbitro me sacó tarjeta roja. Le pregunté el motivo y me dijo ‘Disculpa, lo que pasa es que ustedes no pueden salir campeones y te tuve que echar’”, comentó el hoy jugador de Club Atlético San Martín de Argentina en entrevista con el programa de Ezzequiel en Youtube.

Finalmente, cabe recordar que el autor del único gol en ese partido fue el peruano Ysrael Zúñiga. En el duelo de vuelta Melgar terminó venciendo con un contundente 4-0 en el estadio Monumental de la UNSA y clasificaron a la gran final de esa temporada. Allí se encontraron con los ‘celestes’, que dejaron en el camino a los ‘poetas’.

El conjunto ‘Domínó’ finalizó la campaña con el titulo nacional en sus 100 años de historia institucional.