Scaloni: “El partido con Brasil ni sabemos cuándo ni dónde se jugará”

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, habló sobre el partido suspendido ante Brasil por Eliminatorias. El estratega argentino señaló que no tiene información por ahora sobre ese cotejo.

“Lo más raro de todo esto es la sanción (2 fechas) de los chicos, yo hablo como entrenador. Voy a estar varios partidos sin contar con Romero, va a llegar al Mundial con muy pocos partidos, lo mismo Lo Celso. Me parece injusto, espero que se pueda revertir, tenemos que trabajar en eso. La AFA apeló el fallo y veremos la respuesta. Nosotros los pusimos en la lista, veremos qué pasa”, declaró el estratega de la ‘albiceleste’.

Sobre si ya determinó los amistosos, comentó: “Todavía no tenemos amistosos confirmados. Hay muchas selecciones que se están jugando la clasificación y a fines de marzo tendremos las cosas más claras. Queremos jugar con selecciones no sudamericanas, pero están esperando sus clasificaciones… Los amistosos son pocos”.

Asegura que no tiene información sobre el partido por Eliminatorias ante Brasil: “El partido con Brasil ni sabemos cuándo ni dónde se jugará, es muy extraño jugar ese partido con la Eliminatoria casi terminada. Si hay que jugarlo no tendremos otra que jugarlo pero ese partido no le conviene a nadie”.