¡Scaloni muy orgulloso de lo que demuestra Argentina!

El profesor Scaloni, sabe que no es fácil estar en la obligación de ganar pero siempre lo logran.

Luego de la obtención de la Copa Mundial, le fue muy difícil al profesor Scaloni, mantener motivados al grupo y a él mismo. Sentirse en la obligación de siempre ganar y de estar en el ojo de todo el mundo, es algo muy absorbente que tienes que saber manejarlo para que no te gane.

«La respuesta de la gente que me rodea, yo cuando siento algo lo hablo. Estuve cerca de irme, no estaba bien. Yo dije lo que sentía, que me tome el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Yo al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido», señaló el profesor Scaloni.

Si bien se consiguieron los éxitos que se planificó, Scaloni cuenta que no todo fue felicidad, pues, en lo personal, se encontró en un bajón anímico importante donde tuvo que crearse una estrategia para olvidar todos los logros y centrarse solamente en el desafío que tienen en frente y no perder el rumbo.

Puedes leer:

«Se me venían miedos que antes que no tenía, después del Mundial, luego de ganar en el Maracaná. (…) Sentía que no estaba al cien por ciento, no estaba cómodo, y necesitaba reflexionar. Lo que pasó con el histórico título en la Copa del Mundo Qatar 2022 había sido muy pesado», agregó el profesor Scaloni.

Ahora, Argentina se prepara para una complicada fecha doble de las Clasificatorias, donde, en su primera parada, tendrán que visitar a Paraguay, una selección rocosa y que últimamente viene en alza, para, luego, recibir en casa a una cuadro hermano como Perú que, al encontrarse muy necesitado por los puntos, vendrán a dejar la vida en La Bombonera. ¡Cuchillo entre los dientes!