Scaloni: “Tenemos tiempo para cambiar la lista, aunque esperemos que no”

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se refirió a la lista de convocados de la “albiceleste” para el Mundial de Qatar, asegurando que aún no hay nada definido

Después del triunfo de 5-0 de la Selección Argentina ante Emiratos Árabes en su último función antes de viajar a la Copa del Mundo Qatar 2022, parecía que todo había salido de viento en popa, sin embargo, Lionel Scaloni anticipó posibles cambios en su lista de jugadores.

“Tenemos algunos problemitas, tenemos días para definir la lista, hoy no puedo decirte 100%. Tenemos tiempo para cambiar, aunque esperemos que no. Tampoco digo que van a salir de la lista, pero es evidente que hay varios jugadores que no están bien porque no están aptos para jugar o hay algún riesgo, entonces y yo no puedo garantizar que esos jugadores estén bien”, indicó el estratega para TyC Sports.

Si bien el DT no adelantó nombres de los futbolistas afectados, mencionó a los que no participaron del partido como Nicolás González y Cristian ‘Cuti’ Romero: “Hay que ser cautos.Lo principal es que le dimos minutos a algunos jugadores que no venían teniendo y lo queríamos ver y eso nos deja satisfecho”, expresó.

Redactado por: Miguel Casana