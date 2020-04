¿Se acuerda de “Maradonita”?

Roberto Merino

1.- Ahora que vives en Italia ¿Cómo la cuarentena por allá?

Aquí en Salerno el 6 de mayo recién se va a poder salir. Evidentemente, respetando el protocolo del Gobierno. Se vive con gran dolor y dramatismo que no se puede describir.

2.- ¿Cómo lo van controlando?

Aquí en Salerno hay un confinamiento absoluto. En las calles están los de sanidad, la policía, helicópteros que controlan las 24 horas. Al inicio la gente no era consciente, pero después se dieron cuenta sobre todo en Bérgamo, Bolonia, Milán, pues con los migrantes del norte al sur en los trenes se expandió el contagio.

3.- ¿Hay mucha urgencia de volver al fútbol?

Se va a alargar. La proliferación y aglomeración está prohibida. Un estadio sin gente es como ir a una fiesta y no escuchar música. Han cerrado teatros, cines y discotecas. También los bares y restaurantes, aunque se abrirán paulatinamente.

4.- ¿Cómo así nació tu pasión por el fútbol?

De chibolo en Chiclayo, estudié en el colegio Manuel Pardo. Jugaba en la calle y tengo recuerdos en Pimentel.

5.- ¿Cómo llegas al Barcelona?

Llegué a los 8 años a España. Mi familia ejerce la medicina en el aspecto militar y el deporte. Como tenía familia en Estados Unidos, mi madre estuvo ahí, después viajó a España, salió la beca y nos llevaron allá. Barcelona tiene una “Peña Blaugrana”, que son asociaciones de clubs en las afueras de la ciudad. Los scouting fueron a observar a un goleador chibolo y ahí me vieron. Nos llevaron a los dos. Hablaron con mi padre y en las oficinas del Camp Nou, me regalaron posters y banderines y firmé el contrato. Estaba en una nube, fue impresionante.

6.- ¿Y qué sentías jugar en el Barcelona a tu edad?

Primero me metí de recogebolas. Era la época de Ronaldo, Rivaldo y de Romario. Ver esos partidos era como entrar a Disney World. Compartí vestuario con Reina, Víctor Valdés, Arteta, Iniesta quien aún era joven pero entrenó con nosotros. Vi a los mayores, Xavi Hernández y Puyol.

7.- ¿Tienes alguna anécdota?

Yo era muy individualista y el entrenador me decía: “Con esta juegas tú y con esta juega el equipo”. Eso me impactó, pero después ya aprendí a jugar en conjunto. Viajábamos a Suiza, a Austria en pequeñas giras. Para mi crecimiento personal y profesional fue muy importante. Jugué en Barcelona en mini-calichín, calichín y hasta juvenil.

8.- ¿Qué te faltó para subir al primer equipo?

Los años 90 eran otros tiempos. Era muy difícil subir. Cuando llegó Van Gaal imprimió su mentalidad holandesa. Después Johan Cruyff. Había “vacas sagradas” de mucha jerarquía. Barcelona me pagaba los estudios pero el Mallorca me hizo mi primer contrato profesional.

9.- ¿Por qué te decidiste volver a Perú?

Mi familia ha tenido devoción por Aurich, porque somos chiclayanos. En el 2007 salieron videos míos en YouTube cuando jugaba en Atromitos de Grecia. Ello hizo que me convocaran a la selección en el 2009. Y en 2011 me contrató Unión Comercio y estuve cinco meses. Luego pasé al Aurich y campeonamos. Me habló Cristal y Alianza, pero en Aurich estaba mi primo que era parte de la dirigencia y el presidente Oviedo que me quería a toda costa y cómo decirle que no a mis orígenes.

10.- ¿Sabes que Oviedo está preso, no?

Me sorprendió. Siempre destaco lo positivo, lo campechano que era. Fue el gran autor de armar ese equipo del 2011 que le dio el título.

11.- ¿Tu único título fue con el Aurich?

Fue una emocionante, lo sentíamos todo perdido y en la vuelta en Matute con toda la hinchada en contra y un sector pequeñito de hinchas de Aurich, provocamos la tercera final y campeonamos ante Alianza. Teníamos un gran cuadro y Umaña no me veía mucho, jugaba algunos partidos pero luego me lesioné, me recuperé, pero equipo que gana no se cambia. Pero jugué las dos finales.

12.- ¿Por qué crees que no te volvieron a llamar a la selección?

Siempre di lo mejor de mí para volver a ser llamado pero no se me tuvo en cuenta. También en la selección hubo escándalos y un montón de desavenencias que no sumaban mucho.

13.- ¿Cómo te llevabas con el grupo?

Bien. Nos hacíamos bromas. Soy muy bromista. Fui muy educado con mis compañeros y el cuerpo técnico.

14.- ¿Te sentías querido por la afición?

Sí. Les gustaba mi juego alegre, de dribling, explosividad, imaginación y creatividad. Me quedó una espina de no haber dado más.

15.- ¿Hablas con tus ex compañeros?

Sí, con el ‘Cuto’ Guadalupe, “Cucurucho” Guizasola, el ‘Conan’ Rojas, el ‘Loco’ Erick Delgado, Jhoel Herrera una persona impresionante. Tengo amistad con Benavente, Carrillo, la ‘Pulga’ Ruidíaz. Mi compadre “Talara” Trujillo que estuvo en Alianza.

16.- ¿Cómo te fue en esa selección de “Chemo”?

Éramos blanco de críticas. Un colega tuyo en Italia me entrevistó y me preguntó por qué me decían “Maradona de los Andes”. Le dije que eso me puso una empresa suiza-alemana, que me trajo a Italia. Ellos eran José Alberti y Omar Sivori. Alberti me apodó así. En la selección decían: “¿Y este cholo de dónde es?”. Roberto Merino, que se computa. (Risas).

17.- ¿Qué jugador te gusta más de la selección de Gareca?

Advincula, el “Chueco” Trauco que era mi compañero en Unión Comercio cuando era chibolito. También la ‘Foca’ Farfán, Cuevita, el ‘Káiser’ Zambrano, Gallese el arquero. Y definitivamente Paolo es Paolo. Pero si tengo que elegir uno me quedo con Lucho Advíncula.

18.- ¿Y Ricardo Gareca?

Le daría un contrato a vida porque es un entrenador a carta cabal. Es un prócer, inculca y entiende la idiosincrasia del Perú y le devolvió lo que se había perdido.

19.- ¿Hablas con Trauco?

Nos whatsapeamos. Me hace feliz que haya evolucionado. Es un fenómeno como persona y jugador. Fue a la “U”, la rompió y después emigró al fútbol brasileño. Pero lo que le dio gran visión fue la selección. Soy su hincha.

20.- ¿Qué opinas de Christian Cueva?

Es un grandísimo jugador. Me gusta mucho el “chocolate” que reparte en la mitad de la cancha.

21.- ¿Mérito de Gareca o los jugadores para ir al Mundial?

Fue importante el trabajo de Ricardo Gareca. Hablé con un profesor de Uruguay y le pregunté, ¿Por qué de un país tan chico sale tan buenos jugadores?, y me dijo que en menores, los calichines ya juegan los play-offs para ascender o descender. Y el árbitro te saca la tarjeta amarilla o roja a esas edades. Imagínate la mentalidad con la que crecen esos chibolos. El futbolista más técnico históricamente después del brasileño ha sido el peruano. Se tiene que poner bien la semilla para tener una buena cosecha.

22.- ¿Te llamó algún club peruano para contratarte?

Por ahora estoy en un proyecto con la escuela de niños que en algún momento quiero implantar en Perú. Estoy muy ilusionado. Tenía que viajar a Portugal en marzo pero como se bloqueó todo no pude y quedó en stand-by.

23.- ¿En qué consiste ese proyecto?

En trabajar la capacidad, el talento y la educación, que es fundamental para todo. Como dicen, “no pintes un cuadro para venderlo, sino para ver qué transmites en ese cuadro”. Trabajo con los chibolos en la Scola Calcio, como se dice en italiano. Lo llevaré en Perú cuando se dé el momento.

24.- ¿Lo que has aprendido en muchas ligas en el mundo?

Claro, conozco todos los continentes, he compartido vestuarios con campeones del mundo, con gente que ha jugado Champions. Yo he jugado la UEFA, la Copa del Rey, conozco gente del fútbol italiano, políticos, empresarios y abogados.

25.- ¿Cómo vives de manera personal la cuarentena en tu casa?

Veo películas y documentales en Netflix. Hago pesas y barras. Leo libros, veo a mis perros, los saco a pasear. Vivo en una zona un poco privada. Mi hermano mayor vive a 15 cuadras, a veces voy a comer a su casa o viceversa. Él hace las compras y le envío los listados por WhatsApp. Estudio idiomas. Hablo inglés e italiano, un poco de griego porque estuve 3 años en Grecia, el portugués también. Y sobre todo, diseño el plan estratégico de mi proyecto para cuando se reanude todo. Siempre teniendo la mente con el pensamiento de “hoy ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy”.